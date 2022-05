Gent gedoogt dat er gezwommen wordt in Blaarmeersen ondanks zwemverbod: "Op eigen risico"

De Blaarmeersen in Gent trekt al sinds dit weekend mensen die verkoeling zoeken in het meer hoewel dat officieel nog niet mag. De zomerregeling gaat in Gent pas in vanaf 25 mei. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) stelde maandagavond nog dat zwemmen te gevaarlijk is omdat de watertemperatuur nog te koud is. Oppositiepartij N-VA en ook meerderheidspartijen Vooruit en Groen konden zich daar niet in vinden en drongen aan op een aanpassing. Daar ging De Clercq niet op in.