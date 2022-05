Gevangen Russische militair pleit schuldig aan moord op burger in Oekraïne

De 21-jarige Russische onderofficier Sjisimarin was met zijn eenheid betrokken bij de Russische invasie in Oekraïne en was actief in de omgeving van de stad Soemi, ten noordwesten van Charkov. Nadat zijn eenheid was verslagen en uiteengejaagd door het Oekraïense leger was hij met vier andere militairen in een auto op de vlucht geslagen. op 28 februari zou hij zonder reden een Oekraïense burger van 62 hebben doodgeschoten op straat.