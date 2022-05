Grondwaterpeil in Rukkelingen-Loon veel meer gezakt dan elders: nog meer schade voor huizen in de buurt 

Op vraag van een aantal inwoners van Rukkelingen-Loon houdt Kurt Becue, expert in waterbeheer, de situatie van het grondwater en de scheuren in de huizen nauw in de gaten. Uit recente metingen die hij gedaan heeft, blijkt dat het grondwaterpeil er veel meer gezakt is dan in de omgeving. Kurt Becue: "Ik heb het grondwaterpeil gemeten in een oude waterput, op 8 meter, en daar zat geen druppel water. Terwijl in buurgemeente Mechelen-Bovelingen er al grondwater is op 2 meter." De expert noemt dat bijzonder dramatisch omdat er nog altijd water wordt opgepomt. Hij heeft ook nieuwe schade opgemerkt.