Het is tropisch warm buiten: ijsproducent uit Drongen ziet vraag naar ijsjes fors stijgen

Het is gezellig druk bij IJsster in Drongen. Het is duidelijk dat mensen zin hebben in iets verfrissends nu het zulke tropische temperaturen zijn buiten. "We draaien 1,5 (1.500 kilogram) tot 2 (2.000 kilogram) ton ijs per week nu. En dat is niet alleen schepijs, we hebben deze week ook ongeveer 3.000 frisco's gemaakt." Een arbeidsintensief klusje: "Dat betekent 3.000 stokjes in het ijs duwen en 3.000 keer doppen in een emmer vol chocolade."