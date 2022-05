Prijsstijgingen blijven op recordhoogte: inflatie in België op 9,3 procent in april

De prijsstijgingen bleven ook in april op recordhoogte. Dat blijkt uit de cijfers die Eurostat heeft vrijgegeven. In België bedroeg de inflatie net zoals in maart 9,3 procent. Dat betekent dat de prijzen 9,3 procent hoger zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. De absolute recordhoogte van de prijzen werd vastgesteld in februari 2022, toen steeg de inflatie naar 9,5 procent.

Het verschil met vorig jaar blijft groot: in april 2021 bedroeg de inflatie in België 2,1 procent. De verklaring voor de hoge cijfers ligt nog altijd bij de hoge energieprijzen. Door de oorlog in Oekraïne schoten de prijzen voor gas en olie de hoogte in. Ook de prijs van tarwe is sinds de Russische inval sterk gestegen.