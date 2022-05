Inloophuis voor dak- en thuisloze jongeren in centrum van Hasselt: Ze konden overdag nergens terecht

"In Hasselt is er het dak- en thuislozencentrum en in de winter "De Shelter" maar daar konden de jongeren enkel tussen 9 uur 's avonds en 9 uur 's morgens terecht. Voor de rest hingen de jongeren toch nog rond op straat omdat ze nergens naar toe konden. Nu kunnen ze dus naar inloophuis Osso in het oude politiegebouw in de Dokter Willemsstraat. Daar kunnen we hen overdag ook doorsturen naar officiële instanties om administratie en paperassen voor de jongeren in orde te brengen."