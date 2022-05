Jo Brouns (CD&V) legt de eed af als nieuwe Vlaamse minister

Zowel minister-president Jan Jambon (N-VA) als minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) hebben aangegeven dat er geen sprake kan zijn van een heronderhandeling van het stikstofakkoord, zoals de Boerenbond het blijkbaar graag wil zien. Ze reageren geprikkeld op de verzuchtingen van de landbouwers, die met Jo Brouns een nieuwe kans zien om hun zaak te bepleiten.

Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V) giet olie op de golven in "Villa Politica". "N-VA moet niet bang zijn. N-VA weet dat wij een heel loyale en betrouwbare partner zijn", aldus Jans. "Wat we echter wel enorm belangrijk vinden, is dat wij niet vergeten dat de overheid de plicht heeft om ervoor te zorgen dat alle rechten van iedereen gevrijwaard worden."

"Als er een openbaar onderzoek loopt, is het ontzettend belangrijk dat we dat afwachten en alle ingediende bezwaren ernstig bekijken", zegt Vera Jans. "Dat is wat we zullen doen, en dan zullen we verder kijken hoe het daar verder evolueert."