Kindergemeenteraad Diest doet oproep voor adoptie van “atypische” huisdieren

De kindergemeenteraadsleden van Diest zijn woensdagnamiddag op werkbezoek gegaan bij “Forrest and Friends”, een dierenopvang én erkend varkensasiel in Kaggevinne waar zo’n 300 dieren verblijven. Zo willen ze extra aandacht richten op de dieren die er worden opgevangen: niet de typische kat en hond, maar wel hanen, hangbuikzwijnen en varkens, konijnen en schapen. Het zijn dieren die minder makkelijk geadopteerd worden.

De raadsleden kregen er eerst een rondleiding met verhalen over de dieren. Daarna werd er tijd vrijgemaakt om de hanen in de watten te leggen. “We hebben een soort statief gemaakt van kippendraad voor slaplanten, zo kunnen de hanen niet meer alle sla opeten”, vertelt Flo Martens, één van de leden van de kindergemeenteraad.

“Het was heel leuk. We hebben dit jaar als actie iets gekozen rond dierenwelzijn. Ik vind het fijn dat we iets kunnen doen voor de dieren die hier opgevangen worden. Ze zijn meestal ergens gedumpt en dat is niet fijn voor die dieren", zegt Flo.