Leuven maakt meer dan 100 speelterreinen rookvrij: "Zien roken, doet roken"

In 2021 ondertekende de stad Leuven het charter “alliantie voor een rookvrije samenleving” om de sportterreinen aan de Leuvense sportclubs rookvrij te maken. Maar de stad gaat nu een stap verder en maakt ook alle Leuvense speeltuinen en sportveldjes rookvrij, en dat zijn er toch meer dan 100.

“Zien roken, doet roken. Dat is wetenschappelijke bevestigd”, zegt schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden (Vooruit). “Dit past helemaal in het actieplan van “Generatie Rookvrij”. We dragen allemaal een voorbeeldrol ten opzichte van onze kinderen en jongeren. De rookvrije speeltuinen en sportveldjes helpen het goede voorbeeld te geven voor de volgende generatie in de hoop dat die rookvrij zal zijn.”