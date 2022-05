Frisser weer en hevige onweersbuien op komst, weerman Frank Deboosere: "Vrijdag lokaal kans op wateroverlast"

Regen is welkom. De fauna en flora kreunen onder de droogte. Voor donderdag en vrijdag voorspelt het KMI onweersbuien. Die kunnen zeer hevig zijn, merkt Frank Deboosere op de weerkaarten op. De grond is door de aanhoudende droogte poederdroog én hard, en dat maakt dat het moeilijk wordt voor regen om langzaam in de bodem te sijpelen. Dagenlang malse regen zou het beste scenario zijn.



Maar het ziet er niet naar uit dat we malse regen krijgen. De onweersbuien kunnen gepaard gaan met stevige regenval, hagel en/of rukwinden. Het zal ook allemaal zeer lokaal zijn. "Delen zullen niets (geen druppel, red.) krijgen en verweesd achterblijven", vertelt Deboosere.



Als het stortregent, zal de bodem wellicht de liters water niet kunnen slikken en is overlast niet uitgesloten.