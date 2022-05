Lot van honderden Oekraïense soldaten uit de Azovstal-fabriek blijft onduidelijk

Wekenlang vormde de staalfabriek van Azovstal het enige gebied in Marioepol dat nog in handen was van de Oekraïners. Honderden Oekraïense soldaten verschansten zich in de fabriek, een gigantisch labyrint van meer dan 11 vierkante kilometer.



Terwijl namen de Russische soldaten de rest van Marioepol in. Maar er schuilden ook burgers in de fabriek. Diegene die vastzaten in de fabriek werden geconfronteerd met slinkende voorraden, velen waren gewond, er was slechts beperkte medische zorg.

Na bemiddeling werden alle burgers uit de staalfabriek gehaald en werden ze naar door Oekraïne gecontroleerd gebied gebracht. Na deze actie zei de Oekraïense president in verschillende videoboodschappen dat alles in het werk werd gesteld om ook de Oekraïense soldaten uit de fabriek te halen. Zelenski wilde dat de soldaten naar Oekraïnse gecontroleerde gebieden werden gebracht of geëvacueerd naar neutraal land. Maar gisterochtend communiceerde Oekraïense functionarissen dat de verdediging van de fabriek voorbij was.