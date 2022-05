Molenvijver in Zottegem staat bijna droog: buurtbewoners vragen actie

Daarnaast hebben de dieren geen water genoeg in droge periodes. Omdat er enkele vissen gestorven waren door de modderige grond, is de brandweer gekomen om wat water toe te voegen. "Maar dat is geen structurele oplossing. We zitten op een accuut moment met die droogte. Wij vragen dus echt om er werk van te maken. Als we even polsen wanneer het er dan toch van zou komen, krijgen we het antwoord dat ze wel willen samenzitten, maar het gebeurt nooit", aldus Boone.