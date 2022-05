Nederlandse premier Rutte wiste tot vorige week iedere dag zijn sms'jes: "Maar plaats voor 20 berichten op toestel"

Het is De Volkskrant die de werkwijze van de premier onthulde. De krant had via de in Nederland bekende "Wet op Openbaarheid van Bestuur (WOB)" relevante sms'en opgevraagd die de premier verstuurd had in de coronacrisis. De wet laat het toe voor pers en burgers belangrijke communicatie op te vragen. De verbazing bij de krant was groot toen er alleen sms'en opdoken die de premier aan zijn belangrijkste ambtenaren verzonden had, vaak ook doorgestuurde berichten. De gsm van Rutte zelf leek niet doorzocht. Achteraf blijkt waarom: de premier wiste elke dag zijn sms'jes.

De officiële reden: de premier zijn gsm kon maar twintig berichten per dag aan en dus kon hij die niet allemaal bijhouden. Rutte had wel een nieuwer toestel, waarop meer sms'en konden, maar dat gebruikte hij naar verluidt enkel om het nieuws op te volgen. Sinds vorige week donderdag heeft Rutte een nieuwe gsm, waarop wel meer berichten kunnen. Zijn oude toestel werd niet meer in alle landen ondersteund. Een switch drong zich dus op.