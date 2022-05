Bijna 4.700 Oekraïense leerlingen in Nederlandstalig onderwijs, nieuw nooddecreet voor Oekraïense leerkrachten 

Het aantal Oekraïense kinderen in het Nederlandstalig onderwijs neemt snel toe. In totaal zijn er nu 4.694 kinderen ingeschreven. Eind april ging het nog om 1.827. Er is ook een nieuw nooddecreet om het onderwijs extra te ondersteunen. Om meer leerkrachten te vinden, zullen Oekraïnse leerkrachten bijvoorbeeld verloond kunnen worden als ze lesgeven in nooddorpen of Vlaamse scholen. Dat is uitzonderlijk, omdat hun diploma normaal eerst erkend moet worden en ze Nederlands moeten machtig zijn.