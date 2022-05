Kotstudenten vragen vaker advies voor problemen met kotbaas: “Ook over doorrekenen energiekosten”

De vzw Studentenvereniging voor Huurgeschillen kreeg dit academiejaar al 138 vragen over huurproblemen, dat is meer dan de voorbije jaren. Met “Op Krot” geeft de vzw gratis advies bij problemen met kotbazen, vooral in Gent, maar ook elders in Vlaanderen. “Er komen meer vragen over huurprijzen die plots de hoogte in schieten.”