België, Nederland, Duitsland en Denemarken willen grootste groene energiecentrale bouwen in Noordzee

Ons land bundelt samen met Denemarken, Duitsland en Nederland de krachten om de capaciteit van windmolens in de Noordzee fors uit te breiden. De vier staatshoofden tekenden daarvoor vandaag een akkoord in Denemarken. Bedoeling is om windmolenparken in zee zoveel mogelijk met elkaar te verbinden tot één groot netwerk. En de capaciteit tegen 2050 te vertienvoudigen. De windmolenparken zullen dan evenveel stroom kunnen leveren als 75 grote kernreactoren.