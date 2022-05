Kapotgeslagen Oasis-gitaar geveild voor 385.000 euro: het verhaal achter split van de ruziënde broers Gallagher

Oasis scheerde hoge toppen begin jaren 90, samen met bands als Blur en Suede, waarbij gitaarrock/-pop terug de hitlijsten domineerde met onder meer bekende hits als "Wonderwall" en "Don't look back in anger".



Bandleden en broers Liam en Noel weigerden van in het begin samen interviews te geven, omdat ze altijd knallende ruzie hadden. Hun toxische relatie was uitgebreid voer voor de roddelpers.



In 2009 splitsten hun wegen. Noel ging voor een solocarrière, Liam bleef en zette Oasis voort met Beady Eye. Op sociale media ging hun gekibbel rustig voort. Enkele jaren geleden stuurde Liam op een reünie aan, maar tot op heden is daar nog niets van in huis gekomen.