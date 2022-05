Ontwerp voor renovatie en uitbreiding van Brussels conservatorium eindelijk klaar

Het Conservatorium van Brussel werd eind 19e eeuw gebouwd en is een ontwerp van architect Jean-Pierre Cluysenaar. Tot op de dag van vandaag heeft het gebouw zijn originele functie behouden. De site bestaat uit verschillende gebouwen en ook enkel huizen uit de 17e eeuw, en strekt zich uit tot de Wolstraat. Maar die gebouwen verkeren al jaren in slechte staat.

Voor directeur van het Conservatorium Jan D'Haene is het dan ook een opluchting dat er nu eindelijk plannen zijn voor een restauratie: “Er is doorheen de jaren erg veel frustratie ontstaan bij de studenten, docenten en het beleid. Vandaag is het dan ook een opluchting dat er eindelijk een perspectief geboden is. Het startschot heeft geklonken en nu weten we dat het concreet wordt.”