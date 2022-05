Na de kemel met de knallende kurk: oogspecialisten zien ongevallen met kurken "veel vaker dan je zou denken"

Het kan dan ook flink aankomen, zo'n kurk van een fles schuimende wijn. De druk in zulke flessen is bijzonder groot, legt wijnkenner Dennis van den Buijs van Radio 2 Antwerpen uit in "Nieuwe feiten" op Radio 1. "De druk van een autoband schommelt rond de 2 bar, ongeveer 2 keer de luchtdruk van de aarde dus. Prosecco zit op papier aan 3,5 bar, champagne kan zelfs naar 6 bar gaan. Als er met die proseccofles intussen wat geschud is of die in de zon heeft staan wachten, zal dat de druk mogelijk nog wat hebben opgedreven. Je hebt dan echt een raket in handen." Tests wijzen uit dat een kurk aan 40 tot 60 kilometer per uur uit een fles kan knallen.