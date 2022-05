Na gewiste sms'en van Nederlandse premier Rutte: moeten ook onze politici hun berichtjes archiveren? 

De inzage van bestuursdocumenten in ons land geeft dus de indruk van een grote openheid, maar in realiteit zal het niet altijd even makkelijk afdwingbaar zijn. In Nederland is die openbaarheid van bestuur veel uitgebreider en is er al veel om te doen geweest. Vanmorgen dus nog, toen bekendraakte dat De Volkskrant het sms-verkeer van Rutte tijdens de coronaperiode had opgevraagd, maar moest vaststellen dat hij die sms'jes wegens plaatsgebrek op zijn gsm had gewist.