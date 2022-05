Pleegzorg Limburg dringend op zoek naar pleegouders voor 16 baby's en peuters

"Het is heel dringend", onderstreept Jana Bens, communicatieverantwoordelijke van Pleegzorg Limburg. "De afgelopen twee weken zijn er drie crisisaanvragen (kinderen die last minute en snel opgevangen moeten worden, nvdr.) binnengekomen voor kinderen onder de twee jaar, die we niet hebben kunnen beantwoorden. Vooral voor die doelgroep zitten we op dit moment met een tekort aan pleegouders. Ook structureel is er een tekort voor alle leeftijden, maar nu valt het op dat we vooral voor deze leeftijd dringend mensen zoeken. Bij de opvang van kleine kinderen komt ook meer bij kijken."

Op dit moment verblijven de kinderen in het ziekenhuis, als ze pasgeboren zijn, of in een leefgroep. "Ze worden heel goed verzorgd in die leefgroep, maar voor heel jonge kinderen is dat geen ideale omgeving. De medewerkers werken daar in shiften en wisselen elkaar dus af, en er zijn daar heel wat kinderen die aandacht nodig hebben."