Politie houdt moeder en dochter tegen nadat ze stelen uit supermarkt in Wilrijk

Gisterenmiddag contacteerde een werknemer van een supermarkt op de Jules Moretuslei in Wilrijk de politie na een diefstal. Twee dames passeerden met een volle winkelkar de kassa zonder te betalen. De verdachten vluchtten weg met hun wagen, maar de politie achterhaalde al snel hun nummerplaat via camerabeelden.

Even later trof een interventiepatrouille het voertuig met de twee verdachten aan. In het appartement van de dochter kon de politie de gestolen boodschappen niet vinden en de moeder probeerde een huiszoeking in haar woning te voorkomen.

Bij een controle bleek al snel waarom de moeder dat wou vermijden. De politie vond niet alleen de gestolen boodschappen, maar ook nog meer gestolen etenswaren en cosmetica uit drie andere winkels in Antwerpen en Mortsel. De politie nam alle voorwerpen in beslag en arresteerde de moeder. Ook de wagen die gebruikt werd bij de diefstallen, nam de politie in beslag.