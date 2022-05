Politie vraagt om schapen niet ongeschoren in de zon te laten staan, "Maar wol isoleert ook tegen de warmte"

Professionele scheerders doen er ongeveer anderhalve minuut per schaap over maar het kan nog sneller. "Bij de wereldkampioen is dat maar ongeveer een halve minuut per schaap", weet Thomas. "Dat is big business in Australië, Nieuw-Zeeland en Engeland. Ik doe er ongeveer twee minuten over per schaap, ik heb dus voorlopig nog geen ambitie om deel te nemen aan het WK. Maar het moet snel gaan om de schapen zo weinig mogelijk stress te geven."