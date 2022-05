Bart nam psychedelische drugs om van zijn depressie af te raken... maar is dat wel zo'n goed idee?

Na een vijftal uur is de psilocybine uitgewerkt. Bart krijgt iets te eten en praat even met zijn begeleidster. Hij vertelt haar over zijn ervaringen tijdens de trip.

"Ik had het gevoel dat ik als een visje zwom op de bodem van de oceaan", zegt hij. "Ik voelde ook een diepe verbondenheid met mijn tweelingbroer. Een besef dat we op de één of de andere manier altijd samen zijn. Dat ik nooit écht alleen ben. Heel gek allemaal, dit had ik absoluut niet verwacht."

Ook dat is typerend voor psychedelische ervaringen: mensen kunnen vaak moeilijk onder woorden brengen wat ze gezien en beleefd hebben.