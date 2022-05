Geitenboer Renaat kiest al 34 jaar voor de Korte Keten: "Rechtstreeks contact met de klanten, daar doen we het voor"

Het is de week van de Korte Keten. Rechtstreeks kopen bij de producent, daar draait het om. Renaat Devreese is al 34 jaar geitenboer in 't Reigershof in Klemskerke. En al 34 jaar kiest hij bewust voor de rechtstreekse verkoop, zonder tussenpersonen. "Ik ben, samen met mijn vrouw Katrien, begonnen met 24 geiten, maar nu hebben we er al meer dan 300", zegt Renaat aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Intussen werken we ook met 5 op de boerderij: Katrien en ik, onze dochter Silke, onze zoon Hannes en onze medewerkster An. Samen telen we het eten voor de geiten, melken we ze en verwerken we de melk tot verschillende soorten kazen. Alles is biologisch."

"De Korte Keten is belangrijk voor ons, omdat we onze producten rechtstreeks aan onze klanten kunnen verkopen. Ons kaaswinkeltje is 3 dagen per week geopend. Van onze klanten krijgen we onmiddellijk inkomsten en feedback. Vinden ze iets goed? Dan zeggen ze het. Maar ook als ze iets minder goed vinden, dan horen we het graag."

"Onze thuisverkoop stijgt elk jaar en tijdens corona heeft de Korte Keten een echte boost gekregen. Nu is er een kleine terugval, maar we mogen zeker niet klagen", lacht dochter Silke.