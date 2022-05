Europa stelt plan voor om tegen 2027 volledig af te raken van Russisch gas, prijskaartje bedraagt 210 miljard euro

Nu is ook duidelijk hoe dat er in de praktijk moet uitzien. De verplichting zal stapsgewijs ingevoerd worden: tegen 2026 voor alle nieuwe publieke en bedrijfsgebouwen met een vloeroppervlakte van groter dan 250 vierkante meter, een jaar later voor alle bestaande gebouwen van dezelfde oppervlakte, en ten slotte in 2029 voor alle nieuwe woningen.