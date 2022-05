Royals op zondag: prins William gaat helemaal op in "Top gun" en het geduld van koning Abdullah met zijn broer is op

Hij stal de show al op het Filmfestival van Cannes, maar deed de glitter en glamour nog eens over in Londen. Acteur Tom Cruise kwam "Top gun: Maverick" voorstellen en de Britse prins William en zijn vrouw Catherine "Kate" Middleton woonden maar al te graag de première bij.



"Top gun" vormde onderdeel van de Royal Film Performance: een première van een belangrijke film waarbij leden van de koninklijke familie aanwezig zijn. En dat voor het goede doel. Het opgehaalde geld gaat naar mensen die achter de schermen werken van de filmindustrie. "Top gun: Maverick" is de 72e film in het rijtje van de Royal Film Performance. De voorbije jaren werden onder meer premières van "1917", "The hobbit: an unexpected journey" en "No time to die" met die titel bestempeld.