Assisenjury heeft beslist: Alexander Dean is schuldig aan viervoudige moord en foltering

"Je kan alleen maar 'oef' denken", reageert de vader van Maïlys Descamps opgelucht. "Er is nooit twijfel geweest over de schuld, maar het is toch een grote opluchting om te horen dat hij over de volledige lijn schuldig is verklaard, inclusief foltering en met voorbedachten rade. Dus ik ben een tevreden man."