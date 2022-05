Sint-Truiden lanceert campagne tegen huidkanker: "Zelfs in de schaduw moet je opletten"

Naast de filmpjes zet de stad ook een zonnecrèmepaal op de Groenmarkt in het centrum: "Soms ga je winkelen en ineens is de zon onverwachts daar, dan is zo'n paal toch handig om altijd zonnecrème in de buurt te hebben." Ook beeldend kunstenaar, Kore Hermans, maakt een deel uit van de campagne. Ze zal een 100-tal unieke petten ontwerpen voor kinderen en ouders. Voor elke kinderpet, komt dezelfde pet voor een ouder zodat zij ook het goede voorbeeld kunnen geven. Die petten worden via een winactie van de stad uitgedeeld. Met dat project wil de stad ook het belang van hoofddeksels en de zon in de kijker zetten: "Het is niet alleen zonnecrème dat belangrijk is, ook een pet kan heel veel schade voorkomen."