IN BEELD - Spectaculaire, felgekleurde fresco's van onder laag roet gehaald in tempel van Chnoem in Egypte

Daarnaast zijn ook de twee architraven - de horizontale steunbalken die de bovenbouw schragen - van het centrale deel van het plafond schoongemaakt.

"Voor het eerst kunnen we al de decoratieve elementen in hun verhouding met elkaar zien", zei professor Leitz. "Dat was eenvoudigweg niet mogelijk met de publicatie van Sauneron." De egyptoloog is van plan een vertaling te maken van al de inscripties in de tempel en hij bestudeert ook de relatie tussen de verschillende inscripties en de afbeeldingen in het binnenste van de tempel.

Emam van zijn kant zei aan Egypt Today dat het team bij de restauratiewerken een Griekse inscriptie in rode inkt had gevonden die helemaal bedekt was met roet. De inscriptie bevat volgens de eerste analyse een datum in de regeerperiode van de Romeinse keizer Domitianus (81-96 n.C.).