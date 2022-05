Stéphanie Huang, enige Belgische in Koningin Elisabethwedstrijd: "Voel de warmte van het publiek nog voor ik begin te spelen"

Vrijdag speelt Stéphanie Huang het tweede deel van haar halve finale, en dan is het nagelbijtend wachten tot zaterdagnacht, om te horen of ze bij de laatste 12 is, net als haar zus in 2019. Dat zou betekenen dat ze volgende week in afzondering moet om een fonkelnieuw stuk in te studeren van de Duitse componist Jörg Widmann. Daar heeft ze toch wat schrik voor: “Het is nooit makkelijk om in een week tijd een hedendaags muziekstuk met orkest onder de knie te krijgen. Je moet de partituur eerst ontcijferen… “