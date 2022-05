VRT bevestigt verschillende meldingen over presentator Adriaan Van den Hoof: "Niets te maken met vervanging bij Switch" 

Daarnaast kreeg Panenka, het productiehuis achter "Switch" in maart een anonieme brief, waarin sprake is van verschillende incidenten ten aanzien van ex-partners. Die brief kwam ook bij de VRT terecht. Maar zowel de brief, als de meldingen bij de vertrouwenspersoon, beschouwt de VRT als een privékwestie. De omroep zegt ook dat de VRT, noch Panenka, meldingen hebben gekregen van kandidates bij het programma "Switch".