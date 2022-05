Turkse groep Ciner krijgt omgevingsvergunning voor fabriek in Lommel, een investering die goed is voor 500 jobs

In september vorig jaar maakte de Turkse groep bekend dat ze in Lommel een nieuwe fabriek wilde bouwen. Dat bedrijf is gespecialiseerd in mijnbouw, maar heeft ook in Turkije al een fabriek voor glazen flessen. Ook in Lommel gaat het om een fabriek waar glazen flessen gemaakt zullen worden, zowel groen glas als amberkleurig glas. Er zouden elke dag ruim 6 miljoen glasflesjes gemaakt kunnen worden, meer dan 2 miljard per jaar. Die zijn vooral bestemd voor de Duitse en Nederlandse markt.