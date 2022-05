Verlaagde Leieboorden 2.0 in Kortrijk: Grijze centrumparking wordt groene ontmoetingsruimte

Kortrijk investeert nog maar eens 9,5 miljoen euro om de oude Leieboorden aan te pakken. In 2018 werden de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens feestelijk geopend. “En dat was een succes”, klinkt het bij het Kortrijkse stadsbestuur. De komende jaren worden nog eens 900 meter Oude Leieboorden aangepakt in de binnenstad. “De lelijke, grijze centrumparking vormen we om tot een mooie, groene ontmoetingsruimte voor de mensen”, zegt schepen van Openbare Werken, Axel Weydts (Vooruit).