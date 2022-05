Mensen met lagere inkomens en verhuurders kunnen tot 60.000 euro renteloos lenen voor renovatie

Nieuw is ook dat private verhuurders de MijnVerbouwLening kunnen aanvragen. De woningkwaliteit en de energie-efficiëntie van heel wat huurwoningen zijn vaak onvoldoende en de regering hoopt de verhuurders met de lening aan te zetten tot het opwaarderen ervan. Voorwaarde is wel dat de verhuurder een korting van 20 tot 80 euro per maand aan de huurder geeft en dat de huurprijs niet meer dan 900 euro bedraagt.