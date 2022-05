Vogelbescherming vraagt opnieuw vernietiging vergunning windmolenpark in Lommel om trekvogels te beschermen

Vier jaar geleden al ging Vogelbescherming Vlaanderen in het verzet tegen de plannen om windmolens te zetten op de Maatheide in Lommel. Het gaat daar immers om één van de belangrijkste vogeltrekroutes van ons land. De organisatie trok een eerste keer naar de Raad van State. Ze kreeg gelijk en de milieuvergunning werd in september vorig jaar vernietigd. Ondertussen was EDF Luminus doorgegaan met het project en gestart met de exploitatie van de windturbines. Vlaams minister Zuhal Demir leverde in februari een nieuwe vergunning af voor de vijf windturbines, maar met extra exploitatievoorwaarden. Zo moeten de wieken stilvallen als er vogels in de buurt zijn.