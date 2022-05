VRT NWS onderzoekt: hoe president Assad ongestraft chemische wapens inzette in de Syrische burgeroorlog

Eind 2014 zijn alle aangegeven chemische installaties en wapens, waaronder de voorraad sarin, vernietigd. Maar intussen is het regime overgeschakeld op een ander chemisch wapen: vaatbommen gevuld met chloor, een verstikkende gas dat de longen ernstig kan beschadigen. Die worden vanuit een helikopter boven bewoond gebied gedropt.

"Het lijkt alsof de slachtoffers aan het verdrinken zijn," beschrijft Mustafa Mustafa Sheikh Khali, verpleegkundige in een ziekenhuis in Sarmin, de impact van zo'n chlooraanval in 2015. "Het lichaam wordt helemaal blauw en men probeert naarstig naar adem te happen, vaak tevergeefs."

Er is melding gemaakt van honderden chlooraanvallen in enkele jaren tijd. Chloor is geen verboden chemisch product, het wordt in Syrië onder andere gebruikt om water te zuiveren. Maar ook saringas wordt nog ingezet, zo blijkt: het is ondertussen bewezen dat het regime van Assad tijdens een aanval in Khan Sheikhoun op 4 april 2017 opnieuw sarin heeft gebruikt, en zich dus niet aan de afspraken heeft gehouden.