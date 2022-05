VRT-vakbonden willen staken op 31 mei: "Afspraken maken over minimumprogramma"

Of de kijker of luisteraar daar iets van zal merken, hangt af van de afspraken die er zullen worden gemaakt met de directie. Van Hoeymissen denkt dat er wel impact zal zijn voor kijkers en luisteraars. "We zijn geen vragende partij om de uitzendingen op radio en tv te laten doorgaan. We zullen zoals altijd afspraken maken over de veiligheid op het VRT-terrein. We laten het initiatief aan de VRT-directie om ook afspraken te maken over een eventueel minimumprogramma." De socialistische vakbond ACOD VRT spreekt van "solidariteitsbezoeken, muziek en acties tussen 10 uur en 13 uur".