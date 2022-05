Zwemmen tussen kikkers en salamanders: De Wouterbron in Maaseik opent vandaag uitzonderlijk de deuren

De Wouterbron in Opoeteren is een zwemvijver met natuurlijk bronwater: "Het water kon niet beter zijn, het is de periode van het jaar dat het water heel helder is", zegt Peter-Jan. "Je kan de bodem zien, de kikkertjes, de salamanders, de kikkervisjes, dus het is ideaal om te zwemmen."

De zwemvijver is vandaag dus uitzonderlijk een dagje open. "Normaal gaan we open met Pinksteren bij mooi en warm weer. En vanaf dan de weekends tot half juni."