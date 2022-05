Door lerarentekort aarzelen schoolbesturen om leraren nog tijdelijk verlof voor een andere opdracht toe te staan

En almaar meer schoolbesturen zijn niet meer geneigd om daar snel op in te gaan. En dat is heel begrijpelijk, vindt Bruno Sagaert, directeur Koepelwerking van het Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs (OVSG), want het lerarentekort is erg nijpend:

"Het is ongezien wat we nu meemaken en dat is geen probleem van de grootsteden alleen meer, het is een Vlaanderen breed probleem. Het volstaat niet om zij-instromers in te schakelen, het is ook al gewoon behouden wie je hebt. En dus is het ook begrijpelijk dat schoolbesturen een aantal gunsten niet meer toestaan."