Weigering om islamitische school in Genk te erkennen is vernietigd door Raad Van State

Maar intussen zijn er heel wat aanpassingen gebeurd bij de organisatie. Het schoolbestuur is op één persoon na volledig vervangen en in de statuten is opgenomen dat die autonoom mag beslissen zonder inmenging van de eigenaar van de gebouwen. De onderwijsinspectie gaf na onderzoek toch opnieuw een negatief advies, de weigering bleef overeind. Maar die beslissing is nu vernietigd door de Raad Van State. In het arrest staat dat de Vlaamse regering een nieuwe beslissing moet nemen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) laat weten dat hij de onderwijsinspectie een nieuw onderzoek zal laten doen: "ik ben sowieso geen voorstander van een apart islamitisch onderwijs. Ik denk dat zo'n segregatie vooral nadelig is voor moslimkinderen zelf. En ik ben al helemaal geen voorstander wanneer er twijfel is of er voldoende respect is voor de mensenrechten. Dus als daar ook maar enige twijfel over is, zal ik de school niet erkennen. En daarom laat ik een nieuw onderzoek uitvoeren."