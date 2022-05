West-Vlaamse voedselbanken trekken aan alarmbel: "De vraag stijgt en het aanbod daalt"

In West-Vlaanderen doen 16.800 personen een beroep op de voedselbank, maar dat aantal stijgt constant. Enerzijds is er de groeiende groep vluchtelingen, anderzijds geraken steeds meer mensen in financiële moeilijkheden door de stijgende energieprijzen en de duurdere winkelkarren.

De West-Vlaamse voedselbank roept bedrijven op om schenkingen te doen. Ter vergelijking: in april verzamelden de voedselbanken in West-Vlaanderen in totaal zo'n 188.000 kilo voeding. Vorig jaar was dat in dezelfde maand nog 241.000 kilo.