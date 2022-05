Ziekenwagen gaat over kop in Schoten: ambulancier zwaargewond naar ziekenhuis gebracht

Rond 15 uur is er op de Botermelkbaan in Schoten een ziekenwagen over kop gegaan. Dat kwam omdat ze vermoedelijk een voorligger wilde inhalen, die op zijn beurt een afslag naar links wou nemen. Door de aanrijding reed de ziekenwagen in de gracht en landde het op zijn dak voor de oprit van een huis. Beide ambulanciers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waarvan de bestuurder zwaargewond is.