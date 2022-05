234 bestuurders betrapt met gsm achter het stuur in Mechelen en Willebroek

"We hebben ondermeer een bestuurder van een zware landbouwtractor met een grote aanhangwagen, betrapt toen hij aan het bellen was achter het stuur," vertelt politiewoordvoerder Dirk van de Sande. De politie kon ook bestuurders betrappen die op andere manieren waren afgeleid: "Zo was er een bestuurder die zijn maaltijd aan het nuttigen was tijdens het rijden. Een chauffeur was ijverig notities aan het nemen, en tot slot was een automobilist documentatie aan het doornemen tijdens het rijden."