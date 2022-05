Vijf Genk-supporters in de cel voor zware rellen na derby Genk-STVV in maart

Na een uitgebreid onderzoek heeft de politie dinsdagmorgen op 7 plaatsen huiszoekingen gedaan: vijf in Genk, één in Lanaken en één in Maaseik. Zeven verdachten zijn naar het commissariaat gebracht. Ondertussen werden hun woningen doorzocht. Daar vonden de inspecteurs een taser, een boksbeugel, vuurwerk en een groot aantal bivakmutsen. Daarnaast troffen ze ook voorwerpen aan die gebruikt kunnen worden bij de aanmaak van molotovcocktails.