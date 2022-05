Motorrijders kunnen door meeste trajectcontroles niet worden geflitst

Daar zijn een aantal redenen voor. Zo zijn nummerplaten vooraan doorgaans minder vuil dan achteraan, en dat is belangrijk voor de leesbaarheid door de camera’s. Een tweede reden is dat vrachtwagencabines altijd met dezelfde nummerplaat rijden, maar soms wel eens wisselen van aanhangwagen, en die heeft dan een andere plaat.

Een derde reden is dat de vorige federale regering na de aanslagen in Brussel in maart 2016 veel ANPR-camera’s heeft geplaatst als instrument tegen terrorisme. Als je een dergelijke camera op de voorkant van een voertuig richt, dan zie je niet alleen de nummerplaat maar ook de inzittenden.

Marie Verbeke, woordvoerder van het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden voegt toe dat “het vooraan registreren van de nummerplaat als voordeel heeft dat de overtreder duidelijk in beeld wordt gebracht, en discussies hierover worden vermeden.”

“Daarnaast biedt de opstelling ook mogelijkheden naar eventuele, toekomstige vaststellingen van andere type verkeersovertredingen (zoals bijvoorbeeld inbreuken tegen de gordeldracht en gsm-gebruik achter het stuur)”.