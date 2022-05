Politieagent schrijft boek over zijn job in Molenbeek: "Ik zie en beleef elke dag het hele strafwetboek op straat"

Dennis heeft zijn ervaring van 23 jaar in het boek 'Flik in Brussel' gegoten. Volgens hem is Molenbeek niet de 'hellhole' zoals bijvoorbeeld Donald Trump de gemeente in 2016 noemde. "Helemaal niet! Er wonen wel heel veel mensen op een kleine oppervlakte en dus is het normaal dat er meer criminaliteit is dan elders, maar een 'hellhole' is het absoluut niet", zegt Dennis. "Eén van de grootste uitdagingen voor de politie in Molenbeek is het contact met de bevolking. We moeten zorgen voor een vertrouwensrelatie. Molenbeek is een smeltkroes van meer dan honderd nationaliteiten, maar sommige mensen maken daar te snel gebruik van om kritiek te uiten."