Viervoudig moordenaar Alexander Dean veroordeeld tot levenslang en 10 jaar terbeschikkingstelling

Voor de duidelijkheid: veroordeelden kunnen de vraag stellen. Het is de strafuitvoeringsrechtbank die op basis van enkele criteria en adviezen van onder meer psychiaters beslist of de tot levenslang veroordeelde vroeger vrij kan komen of niet. Marc Dutroux bijvoorbeeld vroeg ook al enkele keren om vervroegd vrij te komen, maar daar werd nooit op ingegaan. Meervoudig moordenaars als Staf Van Eyken - "de vampier van Muizen" - en Freddy Horion zitten al bijna 50 jaar in de cel. Het is maar de vraag of een strafuitvoeringsrechtbank ooit nog een viervoudig moordenaar en folteraar gaat vrijlaten. "Hij moet levenslang krijgen", zei de advocaat van de moeder Kris Vincke al eerder. "Want hij zal ook levenslang levensgevaarlijk blijven".