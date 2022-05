"Finland en Zweden maken NAVO sterker": VS-president Biden herhaalt grote steun voor kandidaat-leden in Witte Huis

Turkije echter blijft dwarsliggen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt dat Finland en Zweden te tolerant zijn tegenover terroristische organisaties, waarmee hij onder meer Koerdische organisaties als de PKK bedoelt. Volgens Turkije verlenen Zweden en Finland ook onderdak aan aanhangers van de Gülen-beweging, die wordt beschuldigd van het beramen van de mislukte staatsgreep in 2016.

In het Witte Huis herhaalden de Finse president en de Zweedse premier dat ze bereid zijn om te praten over de Turkse bezorgdheden. De Amerikaanse president liet zich niet over Turkije, maar had gisteren al wel aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de obstakels snel van de baan zullen zijn.