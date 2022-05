Eerste besmetting met apenpokkenvirus vastgesteld in ons land

Voorlopig zijn er in Europa nog geen sterfgevallen gemeld door het apenpokkenvirus. In Afrika varieert de mortaliteit tussen 1 en 11 procent. Maar Brosius benadrukt dat we die cijfers in hun context moeten plaatsen en dat het nog te vroeg is om daar grote uitspraken over te doen. Voorlopig lijkt het hier wel te gaan over een "mildere" variant.